Задержан начальник североосетинского УФСИН

По делу о растрате задержан начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов, он работал в системе с 19 сентября 2016 года, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ, Емельянов задержан 6 февраля в ходе расследования уголовного дела по статье "Присвоение или растрата". Речь идет о сумме в три миллиона рублей.
Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен первый заместитель начальника УФСИН по Республике Северная Осетия — Алания Артур Гугкаев. В системе исполнения наказаний он с 1993 года, в апреле 2016 года назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН РФ по Республике Северная Осетия — Алания.
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