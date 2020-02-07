Участились случаи затянутых проверок журналистов из РФ в ЕС

В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями во время поездок внутри Евросоюза (ЕС), следует из доклада МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах.

В документе указывается, что «в последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС», передает РИА «Новости».

Также МИД фиксирует дискриминационное отношение к российским журналистам, работающим во Франции. Например, в ходе избирательной компании на выборах президента Франции в 2017 году корреспонденты российских СМИ Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона, а после его избрания французское внешнеполитическое ведомство не продлило журналистам аккредитацию, несмотря на обращения этих СМИ и соблюдение ими все необходимых формальностей.

В докладе указывается, что «российские журналисты, работающие в этих агентствах, продолжают ощущать это дискриминационное отношение со стороны французских властей».

«Елисейский дворец и МИД Франции регулярно отказывают представителям двух названных агентств (включая входящее в RT видеоагентство Ruptly) в аккредитации на свои мероприятия. Редакция Sputnik France отключена от информационных рассылок государственных органов власти», – отмечают авторы доклада.

Также в МИД сообщили, что США с 2008 года добились задержания в третьих странах 53 россиян. При этом к задержанным американцы относятся предвзято и подвергают психологическому воздействию, «различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», передает ТАСС.

В Москве напомнили, что в апреле 2019 года была приговорена к тюремному заключению гражданка РФ Мария Бутина. В период следствия ее содержали в жестоких условиях и грозили длительным сроком, заставив ее таким образом пойти на сделку с обвинением и оговорить себя.

Кроме того, «в нарушение обязательств по двусторонней Консульской конвенции американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании российских граждан», а также «категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость».

«Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся», – подчеркивается в докладе МИД.

Ранее из Литвы депортировали корреспондента телеканала «Звезда» Юлию Шатилову, которая незадолго до этого снимала в Латвии сюжет о сложностях русскоязычных жителей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет