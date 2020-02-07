Специалисты назвали привычки, из-за которых человек глупеет

Некоторые ежедневные действия человека способны ухудшить память, увеличивают риск возникновения депрессии и болезни Альцгеймера. Специалисты назвали несколько таких привычек, из-за которых индивидуум глупеет.

Переработка, пищевые привычки, режим дня, регулярное пользование смартфоном – все это может оказать влияние на когнитивные способности. Просмотр телесериалов – одно из любимых вечерних занятий многих людей. Многие жертвуют ночным отдыхом, чтобы досмотреть сериал до конца, а это плохо сказывается на состоянии здоровья, увеличивается риск депрессии. Привычка питаться фаст-фудом ухудшает скорость реакции, память, внимание. По результатам исследования, употребление нездоровой пищи на протяжении даже пяти дней негативно сказывается на здоровье. Малоподвижный образ жизни без физкультуры и прогулок на свежем воздухе приводит к ухудшению памяти, невнимательности, неспособности выполнять повседневные задачи и даже может вызвать болезнь Альцгеймера. Если вовремя спохватится и начать регулярно заниматься спортом, можно восстановить работу мозга.

Жизнь в многозадачном режиме, когда выполняется одновременно несколько дел, может вызвать сильный стресс и негативно сказаться на работе мозга. Нужно уметь находить время для отдыха и расслабления.

Регулярное употребление алкоголя сильно влияет на работу мозга. Стоит отказаться от привычки пить алкогольные напитки за ужином, лучше отдать предпочтение чашке зеленого чая.

Переработка тоже ухудшает состояние здоровья. Человек ежедневно способен эффективно работать от 4 до 6 часов. После шести часов работы снижается концентрация. Все переработанные часы отнимают умственную энергию, которая нужна на следующий день.

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