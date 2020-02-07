Суд отменил решение об освобождении подозреваемой в шпионаже Цуркан

Суд отменил решение об освобождении экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, ее взяли под стражу в зале заседаний.
Об этом информирует РИА «Новости».
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