Определились соперники сборной Украины на товарищеские матчи пред Евро 2020

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook назвал соперников сборной Украины на товарищеские матчи перед чемпионатом Европы 2020 года.
26 мая подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Кипра. Павелко предлагает провести поединок в Харькове, но окончательное решение должен принять Исполком УАФ.
2 июня сборная Украины сыграет с Северной Ирландии, поединок предлагается провести в Киеве.
7 июня украинская команда проведет заключительный матч перед Евро 2020 против сборной Израиля. Игра, вероятно, пройдет во Львове.
Маю гарні новини для всієї футбольної родини України. Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією,…
Posted by Andrii Pavelko on Reede, 7. veebruar 2020
В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Шевченко встретится также со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).
Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.
Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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