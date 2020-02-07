«Позор и неуважение». Новосад отреагировала на заявления продюсера «1+1», что актерам сложно работать на украинском

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отреагировала на недавнее заявление продюсера телеканала «1+1» Алены Еремеевой о том, что украинским актерами сложно работать на государственном языке. О своей позиции Новосад написала в Facebook.

«Не знаю, как там с владением государственным языком в какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется «1+1», но вот это вот «артистам пока ещё тяжело работать на русском языке» – это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попытаются артисты? Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что «увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет», – это расписаться в собственной неполноценности», – отметила министр.

Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось… Posted by Anna Novosad on Neljapäev, 6. veebruar 2020

6 февраля Еремеева рассказала, что все комедийные сериалы для нового сезона телеканал «1+1» сняты на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском. Объяснила она это тем, что «мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии».

На это отреагировала языковой омбдусмен Татьяна Монахова, отметив, что подобные заявления могут быть очень болезненно восприняты обществом.

После этого Еремеева заявила «Телекритике», что ее фразы, произнесенные во время профессиональной дискуссии, вырвали из контекста: «Ни в коем случае речь не шла о предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах».

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил доктора филологических наук, профессора Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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