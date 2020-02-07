Россия: пассажирский самолет едва не попал под обстрел в Сирии

Самолет Airbus A320 со 172 пассажирами на борту совершил экстренную посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии, находящейся под контролем российских сил, после того, как его чуть не сбили сирийские комплексы противовоздушной обороны.

Об этом сообщило в пятницу агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства обороны России, который возложил ответственность за инцидент на Израиль.

По данным агентства, сирийская система ПВО среагировала на израильские удары по пригородам Дамаска.

Как заявляют в Минобороны, в третьем часу ночи четыре израильских истребителя F-16 нанесли удары восемью ракетами «воздух-земля», не входя в сирийское воздушное пространство.

По словам генерала Игоря Конашенкова, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

«Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС», — сказал, по свидетельству агентства, Конашенков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что подобные действия «ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».

В январе иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет