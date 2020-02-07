Стоматолог из Киева отказалась принимать русскоязычных пациентов

Стоматолог из Киева отказалась принимать русскоязычных пациентов

07.02.2020, 12:51, Новости дня

Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич отказалась лечить русскоязычных пациентов, если они не перейдут на украинский язык.

«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю «языка». Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога», – написала врач в Facebook.

На эту идею ее сподвиг диалог, услышанный в маршрутке. Водитель не остановился по просьбе пассажирки, потому что якобы не понял просьбу на русском языке. Доктор решила воспользоваться его опытом, информирует Strana.Ua.

Ранее участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык. В январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.



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