Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.
Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации, передает РИА «Новости».
Встреча проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции РФ на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, о чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, и зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном.
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