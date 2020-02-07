Абэ согласился посетить Москву на День Победы

Абэ согласился посетить Москву на День Победы

07.02.2020, 12:44, Новости дня

Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение РФ посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным источника агентства Киодо в японском правительстве, в Токио хотели бы, чтобы двусторонние переговоры Абэ и президента РФ Владимира Путина состоялись в Москве 8 или 10 мая, передает ТАСС.

Ранее Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией и превратить Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в «острова дружбы».

В январе в Кремле объяснили отсутствие списка высокопоставленных гостей на празднование Дня Победы.



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