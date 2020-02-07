Стало известно о росте числа преступлений в ОПК

Число преступлений в оборонно-промышленном комплексе за последние пять лет возросло в 4,5 раза, сообщили в пресс-центре МВД.

«В оборонно-промышленном комплексе за последние пять лет количество выявленных преступлений увеличилось в 4,5 раза, а число уголовных дел, направленных в суд, – в шесть раз», – передает ТАСС сообщение ведомства по итогам совещания, где обсуждались результаты работы органов предварительного следствия МВД за 2019 год.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления связи вооруженных сил РФ Халил Арсланов задержан в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве.

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