Стало известно о росте числа преступлений в ОПК

Стало известно о росте числа преступлений в ОПК

07.02.2020, 12:44, Новости дня

Число преступлений в оборонно-промышленном комплексе за последние пять лет возросло в 4,5 раза, сообщили в пресс-центре МВД.

«В оборонно-промышленном комплексе за последние пять лет количество выявленных преступлений увеличилось в 4,5 раза, а число уголовных дел, направленных в суд, – в шесть раз», – передает ТАСС сообщение ведомства по итогам совещания, где обсуждались результаты работы органов предварительного следствия МВД за 2019 год.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления связи вооруженных сил РФ Халил Арсланов задержан в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика