Количество инфицированных коронавирусом превысило 31000, умерших от болезни — более 600

Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 31649, включая Гонконг и Макао. Общее число умерших от болезни – 638, выздоровевших – 1605.
Вне Китая случаи болезни зафиксированы в Японии (86), Сингапуре (30), Таиланде (25), Южной Корее (24), Австралии (14), Германии (13), США (12), Тайване (16), Малайзии (14), Вьетнаме (12), Франции (6), Объединенных Арабских Эмиратах (5), Канаде (5), Индии (3), Филиппинах (3, включая один смертельный случай), Великобритании (3), РФ (2), Италии (2), Бельгии (2), Непале (1), Шри-Ланке (1), Швеции (1), Испании (1), Камбодже (1), Финляндии (1).
Узнавайте последнюю информацию о коронавирусе на нашем портале.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым и восьми физлиц / 30 января
- «Может, что-то подсыпали?». Сумская пожаловалась на бессонницу и показала фото без макияжа / 6 декабря
- На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений / 3 февраля
- Путин не стал проводить встреч с другими лидерами в Иерусалиме / 23 января
- Разумков: Мама, конечно, гордится мной. Очень сильно переживает. Ей в свое время хватило папы / 18 января
- Суд по делу о гибели пассажиров рейса МН17 начнется 9 марта / 4 февраля
- Forbes назвал санкции против «Северного потока – 2» запоздавшими и бесполезными / 31 декабря
- Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток / 25 января