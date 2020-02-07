Количество инфицированных коронавирусом превысило 31000, умерших от болезни — более 600

Количество инфицированных коронавирусом превысило 31000, умерших от болезни — более 600

07.02.2020, 12:40, Новости дня

Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 31649, включая Гонконг и Макао. Общее число умерших от болезни – 638, выздоровевших – 1605.

Вне Китая случаи болезни зафиксированы в Японии (86), Сингапуре (30), Таиланде (25), Южной Корее (24), Австралии (14), Германии (13), США (12), Тайване (16), Малайзии (14), Вьетнаме (12), Франции (6), Объединенных Арабских Эмиратах (5), Канаде (5), Индии (3), Филиппинах (3, включая один смертельный случай), Великобритании (3), РФ (2), Италии (2), Бельгии (2), Непале (1), Шри-Ланке (1), Швеции (1), Испании (1), Камбодже (1), Финляндии (1).

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