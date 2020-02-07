Шойгу показали способное находить бомбы по парам взрывчатых веществ устройство

Шойгу показали способное находить бомбы по парам взрывчатых веществ устройство

07.02.2020, 12:37, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Центральный научно- исследовательский институт инженерных войск и ознакомился с перспективными разработками его сотрудников.

В частности, министру показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра, передает ТАСС.

Шойгу также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца. По утверждению разработчика, с помощью приспособления смартфон заряжается за один час.

В лаборатории гидродинамических исследований при министре проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины. 



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