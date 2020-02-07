Украинцев уличили в распространении фейков о поправках в Конституцию России

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло обратил внимание на украинских пользователей Сети, которые «маскируясь» под россиян, критикуют в соцсетях предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

«Вообще, в Сети полно репостов украинцев на тему поправок в Конституцию», – пишет юрист, приводя в пример «популярный твит на тему поправок к Конституции, где автор провоцирует россиян на Майдан, ссылаясь на «успешный украинский опыт». При этом юрист отметил, что данный аккаунт в Twitter ведет 35-летний киевлянин, глава украинского офиса фонда Генриха Белля Сергей Сумленный. Ремесло добавляет, что «основными читателями данного аккаунта являются российские оппозиционеры и украинцы (именно они обеспечили необходимое количество ретвитов и лайков)».

Юрист также обратил внимание на то, что негативные комментарии к роликам о поправках к Конституции на YouTube часто оставляют проживающие на Украине пользователи Сети, которые «маскируются» под россиян. Однако на деле таких украинцев можно отличить от других комментаторов по изображению украинского флага на аватарке или тому, что российских депутатов они называют нардепами.

«Пользователь «Елена Марченко» агитирует в комментариях во «ВКонтакте» против поправок в Конституцию, но ее выдает украинская раскладка на клавиатуре: буква «ы» в ней отсутствует, поэтому слово «чтобы» выполнено с сочетанием мягкого знака и украинской буквы «i», – добавляет Ремесло в Facebook.

Он отметил, что «как и в историях с коронавирусом и навальнистами, украинцы остаются верны себе и пытаются дискредитировать что угодно, исходящее от Путина». «Поэтому, когда вы встречаете подобные комментарии, будет нелишним поинтересоваться, кто их оставляет и с какой целью, и относиться к ним критично», – добавил юрист.

Ранее в четверг Ремесло сообщил о распространении в мессенджерах фейковых сообщений о якобы быстром распространении китайского коронавируса в России, при этом авторы этих сообщений живут на Украине. Также он обратил внимание на сотрудничество сторонников Алексея Навального с украинцами при распространении фейковых сообщений о коронавирусе.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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