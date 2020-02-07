Ученые развенчали 3 основных мифа о сне

Американские исследователи New York University разрушили 3 основных мифа о сне. Следование некоторым сомнительным утверждениям, которые не подтверждены наукой, может представлять угрозу для здоровья.

Установлено, что процесс засыпания у здорового человека длится приблизительно 15 минут. Если же уснуть не удалось, необходимо оставаться в постели, «считать овечек или слоников» и ждать наступления фазы сна. Исследователи, в частности их руководитель Ребекка Роббинс, советуют встать и заняться какой-либо монотонной деятельностью, но не включать яркий свет, например, что-либо сложить. Наступившее утомление поможет легче заснуть. Мнение о том, что человек, засыпающий в любой обстановке, обладает крепким психическим здоровьем, на самом деле является заблуждением. Явление, скорее всего, свидетельствует о переутомлении и хроническом недостатке необходимого для организма отдыха. Роббинс считает данную способность следствием истощения нервной системы.

Доказательства того, что человеку необходим определённый режим сна, учеными не найдены. Вместе с тем большинство педиатров настоятельно советуют родителям приучать ребенка к ночному отдыху в одно и то же время, считая, что соблюдение режима поможет сохранить крепким здоровье. Ученые говорят о том, что насильственное ограничение времени сна не позволит «приучить» организм к его дефициту. Недостаток же его, необходимый для восстановления, негативно скажется на физическом состоянии и когнитивных способностях человека. Длительность сна взрослых людей должна быть не менее семи часов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет