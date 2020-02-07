Ученые развенчали 3 основных мифа о сне

Ученые развенчали 3 основных мифа о сне

07.02.2020, 12:31, Разное

Американские исследователи New York University разрушили 3 основных мифа о сне. Следование некоторым сомнительным утверждениям, которые не подтверждены наукой, может представлять угрозу для здоровья.
Установлено, что процесс засыпания у здорового человека длится приблизительно 15 минут. Если же уснуть не удалось, необходимо оставаться в постели, «считать овечек или слоников» и ждать наступления фазы сна. Исследователи, в частности их руководитель Ребекка Роббинс, советуют встать и заняться какой-либо монотонной деятельностью, но не включать яркий свет, например, что-либо сложить. Наступившее утомление поможет легче заснуть. Мнение о том, что человек, засыпающий в любой обстановке, обладает крепким психическим здоровьем, на самом деле является заблуждением. Явление, скорее всего, свидетельствует о переутомлении и хроническом недостатке необходимого для организма отдыха. Роббинс считает данную способность следствием истощения нервной системы.

Доказательства того, что человеку необходим определённый режим сна, учеными не найдены. Вместе с тем большинство педиатров настоятельно советуют родителям приучать ребенка к ночному отдыху в одно и то же время, считая, что соблюдение режима поможет сохранить крепким здоровье. Ученые говорят о том, что насильственное ограничение времени сна не позволит «приучить» организм к его дефициту. Недостаток же его, необходимый для восстановления, негативно скажется на физическом состоянии и когнитивных способностях человека. Длительность сна взрослых людей должна быть не менее семи часов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика