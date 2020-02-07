Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Как пишет "Коммерсант", это может произойти после отмены положения в законодательстве, согласно которому иностранцы должны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского.
По данным газеты, группа по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ подготовила изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации", которые предполагают, что иностранные граждане смогут получить российское гражданство, не отказываясь от имеющегося.
Кроме того, в законе могут быть отменены требования о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет. При этом может быть исключена необходимость подтверждения источника дохода.
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