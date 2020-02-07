Двум российским актерами запретили въезд в Украину на 10 лет

Двум российским актерам запретили въезд в Украину на 10 лет из-за посещения ими аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины 7 февраля.

Группа россиян, которые являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель», прибыли на границу с Украиной 6 февраля. Они уверяли, что относительно них нет оснований для недопущения на гастроли. Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках фильма.

Пограничники отказали им во въезде в Украину и запретили въезд сроком на три года.

Однако уже через несколько часов эта же группа иностранцев снова появилась на украинской границе, но уже на другом пункте пропуска. Пограничники снова их не впустили, а двоим россиянам, которым уже был выписан запрет на въезд, запрет продлили до 10 лет и оштрафовали. Остальным четырем россиянам въезд запретили на три года.

«Українська правда» уточнила, что въезд запретили актерам Павлу Баршаку и Елене Кориковой.

В январе СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более пяти тысячи россиян.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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