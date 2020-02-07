Защита помилованной Иссахар решила подать жалобу в ЕСПЧ

Защита помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар намерена подать кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека.
«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор», – приводит ТАСС заявление защиты.
Также отмечается, что защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человека на «многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании».
По словам защитников, ее помилование освобождает Иссахар «от дальнейшего отбывания наказания», что не означает восстановления ее нарушенных прав.
В конце января израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.
Израильтянка была приговорена в РФ к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В конце 2019 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин официально попросили Путина помиловать Иссахар.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России.
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