Защита помилованной Иссахар решила подать жалобу в ЕСПЧ

Защита помилованной Иссахар решила подать жалобу в ЕСПЧ

07.02.2020, 12:31, Новости дня

Защита помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар намерена подать кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека.

«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор», – приводит ТАСС заявление защиты. 

Также отмечается, что защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человека на «многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании». 

По словам защитников, ее помилование освобождает Иссахар «от дальнейшего отбывания наказания», что не означает восстановления ее нарушенных прав.

В конце января израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.

Израильтянка была приговорена в РФ к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В конце 2019 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин официально попросили Путина помиловать Иссахар.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России. 



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