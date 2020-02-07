Бородянский: Надо различать выступления спортсменов и артистов в РФ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский высказал мнение, что украинские спортсмены должны эффективно бороться за медали в большом спорте, а потому вынуждены и могут выступать, в том числе на территории государства-агрессора. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».
«Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов», – сказал министр.
По его словам, у спорстменов нет выбора – выступать или нет.
«У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали», – отметил Бородянский.
По его словам, этот вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех конфликтных ситуаций между государствами.
«Чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора», – добавил Бородянский.
6 февраля Федерация художественной гимнастики Украины сообщила, что две украинские спортсменки, Ева Мелищук и Кристина Пограничная, примут участие в Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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