Замначальника Генштаба задержали за мошенничество

Заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления связи вооруженных сил РФ Халил Арсланов задержан в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Задержание произошло в пятницу утром у Арсланова дома. Генерал-полковника доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России).

После дачи показаний Арсланова под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором следователи собираются ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца, пишет «Коммерсант».

Другими обвиняемыми в рамках уголовного дела стали бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей, дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Арсланова.

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре суд арестовал имущество Арсланова.

Сам Арсланов вину не признает, полагая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. Исследования на полиграфе показали, что Арсланов не врет. Минобороны отказалось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба, сообщив, что это будет сделано, если суд признает вину генерала.





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