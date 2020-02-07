Эксперты рассказали, какие продукты нельзя употреблять натощак

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя употреблять натощак

07.02.2020, 12:30, Разное

Для нормальной работы ЖКТ и организма в целом дневной рацион, а особенно первый приём пищи, должен быть полезным. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, какие продукты нельзя употреблять натощак, таким образом избегая нарушений кислотно-щелочного баланса или раздражения слизистой оболочки желудка.
В первую очередь натощак не следует есть цитрусовые. В противном случае возможны аллергические реакции и повышается риск развития гастрита. Цитрусовый фреш рекомендуется пить только в конце завтрака. Нежелательно на голодный желудок употреблять бананы, груши, хурму, богатые кислотами сырые овощи и йогурт. Последний можно есть через несколько часов после основного приёма пищи в качестве полезного перекуса. Сладкий картофель, по словам специалистов, может вызывать вздутие и тяжесть в желудке, а потому этого продукта желательно избегать натощак.

Не рекомендуется также натощак пить ледяные напитки, есть сладости, употреблять чёрный кофе. Нежелательно начинать утро с «тяжёлых» для желудка продуктов, к примеру, с красного мяса. Также не стоит постоянно употреблять быстрые завтраки, повышающие в крови уровень сахара и провоцирующие сильное чувство голода. Советуют эксперты натощак не есть и бутерброды с ветчиной или колбасой, а также блюда с добавлением чеснока.



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