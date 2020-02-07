Падение промпроизводства повышает риск рецессии в Германии

Промышленное производство в Германии в декабре продемонстрировало максимальное снижение со времен мирового финансового кризиса, что повышает риск рецессии в крупнейшей экономике Европы.
Промпроизводство в декабре упало на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение оказалось максимальным с января 2009 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%.
Согласно пересмотренным данным в ноябре промпроизводство в Германии выросло на 1,2%.
В четверг Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что промышленные заказы в стране сократились в декабре на фоне падения спроса со стороны других стран еврозоны.
Декабрьские данные свидетельствуют о том, что крупнейшая экономика Европы могла сократиться в конце 2019 года, отмечает Bloomberg Economics.
Экономика Германии, зависящая от экспорта, страдает от ослабления мирового спроса и неопределенности, связанной с торговыми войнами и Brexit. Недавняя вспышка коронавируса в Китае дополнительно омрачает перспективы роста.
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