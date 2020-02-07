США заявили об уничтожении лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» в Йемене Касима аль-Райми

Власти США заявили о ликвидации в Йемене главаря террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касима аль-Райми. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении уточняется, что контртеррористическая операция проводилась по указанию президента Дональда Трампа. По утверждению властей США, аль-Райми был основателем группировки и помощником главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, и именно под его руководством «Аль-Каида на Аравийском полуострове» организовывала многочисленные нападения на Соединенные Штаты и совершала насилие в отношении граждан Йемена.

Подробности операции Белым домом не раскрываются.

Ранее стало известно, что американские военные в Йемене нанесли удар по позициям террористов. Как сообщала The New York Times, целью нападения был именно Касим аль-Райми. По данным газеты, военные следили за ним с помощью воздушного наблюдения и других методов на протяжении нескольких месяцев, а о его местоположении стало известно еще в ноябре от информатора.

Госдеп США считает аль-Райми организатором нападения на американское посольство в Сане в сентябре 2008 года, а также инкриминирует ему попытку взрыва самолета A330 над Атлантикой в 2009 году.

В феврале 2017 года аль-Райми опубликовал аудиозапись, содержащую угрозы в адрес Дональда Трампа, а в мае — видео, в котором призывал западных сторонников проводить террористические атаки. Кроме того, лидер «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» поддержал Омара Матина, устроившего массовое убийство в гей-клубе в Орландо, когда погибли 49 человек.

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