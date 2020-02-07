Железная китайская стена

Как живет Приморье в дни вспышки коронавируса.

Призрак, который бродит по Приморью, пока, слава богу, не воплотился. За последний месяц проверено 130 тысяч местных жителей, вернувшихся из Китая. Несмотря на слухи и тревоги («Нам ничего не сообщают!»), ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией на данный момент не зафиксировано.

На границе с Китаем опущен железный (хотя и перфорированный) занавес. Наземный туристический поток в обоих направлениях заморозили ещё 31 января. Днём позже к вынужденной блокаде присоединился международный аэропорт «Владивосток» (до этого здесь действовал усиленный санитарный досмотр воздушных судов из КНР).

Перестраховалась и Северная Корея, опасающаяся не только идеологической, но и обычной заразы. Власти КНДР, опасаясь, что китайский вирус может вторгнуться через Россию, объявили о временном прекращении железнодорожного сообщения с Приморьем и авиарейсов из Пхеньяна во Владивосток.

В Октябрьском, Хасанском, Пограничном районах Приморья, лежащих на «линии соприкосновения», введён режим чрезвычайной ситуации. Местные власти подчёркивают: этот шаг сделан сугубо в превентивных целях — на всякий пожарный. В этих же районах, а также в городе Артеме по поручению губернатора Олега Кожемяко организованы «изолированные пункты временного размещения». Туда будут помещать на 14-дневный карантин (инкубационный период коронавируса) китайцев, въезжающих в РФ на основании вида на жительство.

Пункт временного размещения для жителей КНР в Артеме, Приморский край. Фото: РИА Новости

Ведётся эвакуация россиян, оказавшихся в Китае и желающих поскорее вернуться домой. За первые три дня работы эвакуационного коридора возвращено 149 человек. По словам руководителя краевого агентства международного сотрудничества Алексея Старичкова, все возвращенцы проходят медосмотр, транспорт — дезинфекцию. Налажен и обратный поток: китайцев, желающих выехать на родину, отправляют за кордон.

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Глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отмечает сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, но зловредного коронавируса в регионе на сегодняшний день нет. Куда ощутимее оказалась другая опасность — не медицинского, а экономического характера. Дело в том, что значительная часть овощей и фруктов поступает в регион именно из Китая. 24 января грузопоток с КНР был прерван. Вскоре, по мере распродажи ввезённых ранее запасов, приморцы столкнулись с кратным ростом цен на местную сельхозпродукцию. Так, во вторник вечером корреспондент «Новой», посетив несколько рынков Владивостока, наблюдал огурцы местного производства по цене от 300 до 450 рублей за килограмм, помидоры по 350-400 рублей, сладкий перец по 500 — цены почти чукотско-магаданского уровня (не говоря о том, что удовлетворить весь имеющийся спрос местные производители не в состоянии).

Цены на огурцы в Приморье. Фото: Василий Авченко / «Новая газета»

Впрочем, 3 февраля грузовое автомобильное сообщение с Китаем возобновилось, в Приморье вновь пошли фуры с китайскими продуктами. Решение РЖД о приостановке грузового сообщения с КНР тоже отменено.

Представители краевого правительства пояснили: вне тела человека вирус живёт всего несколько минут, так что ввоз овощей и фруктов совершенно безопасен.

Остается надеяться на скорое возвращение цен к довирусному уровню и на то, что продовольственного дефицита удастся избежать. Открыта «горячая линия» антимонопольной службы, куда предлагается жаловаться на неоправданный рост цен.

Другое следствие страхов, связанных с коронавирусом, — перебои с одноразовыми медицинскими масками в аптеках и рост цен на них.

Хотя паники во Владивостоке не наблюдается, основания для опасений всё-таки имеются. Если вирус в ближайшее время не одолеют, серьёзные потери могут понести авиакомпании, туристические организации, а также предприятия, на которых заняты китайские рабочие (выдача разрешений и рабочих виз гражданам КНР приостановлена, работодателям рекомендовано устроить «каникулы» до весны). Не секрет, что китайская рабочая сила занята в Приморье в различных сферах — это и лесная отрасль, и строительство жилья, и возводящийся в Большом Камне судостроительный комплекс «Звезда».

Василий Авченко

собкор во Владивостоке

Источник: Новая газета

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