Медики назвали 8 правил для регулярного утреннего туалета без запоров

Медицинские специалисты составили 8 правил, соблюдая которые, человек сможет нормализовать свой стул и не будет страдать от запоров. По словам специалистов, регулярная утренняя дефекация указывает на то, что кишечник справляется с функциями переваривания.
Эксперты рекомендуют на постоянной основе по утрам выпивать большой стакан теплой воды или чашку кофе и чая. Вода с добавлением лимонного сока помогает стимулировать синтез необходимых для переваривания пищи ферментов. А кофеин, содержащийся в кофе и чае, положительно воздействует на работу кишечника и эффективно борется с запорами.
Употребление овсяной каши с фруктами или сухофруктами помогает размягчить стул, поскольку эта пища содержит полезную для кишечных бактерий клетчатку. Если утренний прием пищи совмещать с дыхательными упражнениями и массажем брюшной стенки, то можно активизировать деятельность пищеварительного тракта.
Не менее важную роль играет избегание стресса. Организм эффективнее всего очищается, когда человек находится в спокойной обстановке, а также сидит в правильной позе на унитазе. Медики рекомендуют в эти моменты ставить под ногу подставку, помогающую выровнять прямую кишку для облегчения акта дефекации.
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