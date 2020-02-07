Рогозин показал первые снимки Земли со спутника «Электро-Л»

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» сделал первые снимки Земли и передал их Росгидромету, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Да, это наш «Электро-Л» номер 3. Он пришел в свою точку стояния на геостационарной орбите, сегодня в 04:30 мск был включен сканер МСУ-ГС (многозональное сканирующее устройство) и проведена первая съемка. Сброс информации осуществлялся на пункт Росгидромета в городе Хабаровске», – написал Рогозин в Twitter.
Да, это наш "Электро-Л" номер 3.
24 декабря мы его запустили на "Протоне-М". Он пришёл в свою точку стояния на геостационарной орбите, сегодня в 04:30 мск был включён сканер МСУ-ГС и проведена первая съемка. Сброс информации осуществлялся на пункт Росгидромета в г. Хабаровске. pic.twitter.com/05ED1Zi0zC
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 7, 2020
Космический аппарат был запущен на ракета-носителе «Протон-М» 24 декабря прошлого года. В пятницу он достиг рассчетной точки стояния.
В настоящее время РФ имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника – три «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2, а также «Электро-Л» номер 2.
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