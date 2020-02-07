Тело россиянки обнаружили в квартире в Милане

Россиянка была найдена мертвой в четверг вечером в своей квартире в самом центре Милана, сообщают местные СМИ.
Тело женщины обнаружил ее отец, который не мог связаться с дочерью по телефону и был вынужден выбить входную дверь квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли 34-летнюю россиянку сидящей на стуле с ожогами и синяками на теле, ее лицо было в крови, передает РИА «Новости». Предположительно женщина скончалась за день до обнаружения ее тела.
Представители генконсульства РФ в Италии в настоящее время выяснением обстоятельств.
По информации из следственных органов Милана, правоохранители склоняются к тому, что речь не идет о насильственной смерти. Стало известно также о том, что состоятельная гражданка России долгое время страдала от депрессии и проходила курс лечения от пристрастия к алкоголю. В полиции рассказали, что несколько месяцев назад она была обнаружена в сумеречном состоянии сознания, когда у нее дома возник пожар.
Напомним, в четверг в итальянском городе Пиоссаско под Турином нашли тело убитой в собственной квартире россиянки.
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