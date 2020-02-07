«Какая цензура?!» Мадонна обвинила персонал лондонского зала Palladium в срыве концерта

«Какая цензура?!» Мадонна обвинила персонал лондонского зала Palladium в срыве концерта

07.02.2020, 12:18, Новости дня

61-летняя американская певица Мадонна обвинила персонал лондонского зала Palladium в срыве концерта, который проходил на сцене театра 6 февраля, пишет издание Mirror. 

На своей странице в Instagram Мадонна заявила, что девятитонная штора начала опускаться на сцену ровно в 23.00. «F**k you motherf**kers, цензура?!» – выругалась в микрофон певица, требуя дать ей возможность завершить концерт. В это время зрители оставались на местах и поддержали певицу алодисментами, пишет Mirror. 

«У нас оставалась еще одна песня, когда нас решили подвергнуть цензуре, потянув вниз девятитионный металлический пожарный занавес. К счастью, они остановили это на полпути», – написала артистка у себя в соцсетях после инцидента. 

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it was 5 minutes past our 11:00 curfew—-we had one more song to do and The Palladium decided to censor us by pulling.down the metal fire curtain that weighs 9 tons. Fortunately they stopped it half way and no one was hurt………….. Many Thanks to the entire Audience who did not move and never left us. * Power to The People!! #Irise #ongod #madamextheatre #thelondonpalladium

A post shared by Madonna (@madonna) on Feb 6, 2020 at 2:46am PST

«Артисты созданы для того, чтобы нарушать правила», – заявила певица в своем посте. 

Концертный тур Мадонны с шоу Madame X в поддержку 14-го студийного альбома завершится 8 марта в Париже. Mirror пишет, что на одном из предыдущих выступлений артистка из-за опоздания отменила четыре песни, которые были заявлены в программе, а в конце января из-за недомогания вынуждена была отменить концерт в Лондоне. 

Мадонна родилась в 1958 году в США. По версии Книги рекордов Гиннесса, певица является самой коммерчески успешной исполнительницей в мире. В конце 80-х годов Мадонну стали называть «королевой поп-музыки».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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