Тренер сборной Украины прокомментировала участие украинских гимнасток на Гран-при в Москве

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина в комментарии официальному сайту Федерации гимнастики Украины объяснила, почему украинские спортсменки будут принимать участие на Гран-при в Москве.

«Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок [к Олимпиаде 2020 года]. Объясню одну вещь: лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение», – сказала Дерюгина.

По словам тренера, в 2020 году запланировано пять Гран-при и Украина планирует принять участие в каждом из них.

«Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран-при дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран-при, который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов», – сказала Дерюгина.

Две украинские спортсменки Ева Мелищук и Кристина Пограничная примут участие в Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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