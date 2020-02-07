Тренер сборной Украины прокомментировала участие украинских гимнасток на Гран-при в Москве

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина в комментарии официальному сайту Федерации гимнастики Украины объяснила, почему украинские спортсменки будут принимать участие на Гран-при в Москве.
«Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок [к Олимпиаде 2020 года]. Объясню одну вещь: лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение», – сказала Дерюгина.
По словам тренера, в 2020 году запланировано пять Гран-при и Украина планирует принять участие в каждом из них.
«Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран-при дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран-при, который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов», – сказала Дерюгина.
Две украинские спортсменки Ева Мелищук и Кристина Пограничная примут участие в Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Томске при посадке у самолета частично разрушилась стойка шасси / 3 февраля
- Роухани: США встали на опасный для Ближнего Востока путь / 4 января
- Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского «Боинга» / 15 января
- El País — «беспрецедентный» для Мадрида подъём экоактивизма — на призыв Греты Тунберг откликнулись тысячи / 7 декабря
- Путин: Успех в реализации нацпроектов зависит от каждого / 22 января
- Котюжинская: Законопроект Ткаченко «О медиа» нарушает Конституцию / 5 февраля
- Экс-полковник Захарченко потребовал вернуть ему 9 млрд рублей. Его адвокаты подали иск в суд / 29 января
- К 2050 году Украина откажется от угольной генерации – Оржель / 21 января