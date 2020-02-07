Мнение: Социальное тело. И дело

Три недели с момента эпохального выступления Путина по поводу улучшайзинга Конституции — непоняток только прибавилось. Нахрена эта процедура? Зачем? Если даже предположить, что оно зачем-то нужно — нафига такая спешка?

Неясно даже, что за петрушка получилась с правительством. Так хотел Путин его отставить — или это был экспромт Медведева, который вышел из алкогольного дурмана (в коем пребывает перманентно) и внезапно взбрыкнул? Можно, конечно, поверить, что Путин эвфемизмами довел до Медведа свою позицию, что-то типа «Читай по губам: пошел на …..!» — но это все-таки экзотика. Если Путин хотел отставить правительство — то почему ж он прямо не заявил «Я отправляю правительство в отставку»? Ведь, как нельзя было не заметить, «шифровку» Путина Медведеву только сам Медведев и смог «прочитать», абсолютно никто из «экспертов» подобного вывода из речи Путина не сделал.

«Реформа» правительства свелась к тому, что министров заменили их замы или руководители смежных ведомств, а глав основных министерств даже и менять не стали; во главе поставили самого ретивого контролера — и что? Теперь Путин заявляет, что «правительство должно начинать действовать без раскачки». В смысле — действовать? А делать-то что? НЕИЗВЕСТНО.

То же и с переписыванием Конституции. Зачем, куда? Обчественность сетует, что в «конституционной комиссии», дескать, «мало специалистов по конституционному праву», все больше какие-то писатели, филателисты и спортсмены. Проблема-то, однако, не в отсутствии юристов; проблема в отсутствии представительства. Юристы — это всего лишь ответ на вопрос «как». А любому вопросу «как» должны предшествовать вопросы «что» и «зачем». Вы расскажите, подо что, под какие цели и задачи хотите перекроить Основной закон — тогда уже вместе с юристами можно будет отшлифовать, как это все правильно и максимально недвусмысленно записать.

Но для этого и должно быть представительство. Должен быть ЗАКАЗ на «исправление Конституции». ЗАКАЗ может исходить только от каких-то значимых, больших социальных групп, а не от отдельных «представителей» непонятно кого. А сейчас мы, таким образом, не имеем понятия — ни от кого исходит заказ, ни какой это заказ, ни чего хотят в итоге получить. ЧТОБЫ ЧТО? Неизвестно.

Ситуация, в общем, чрезвычайно забавная. Человека схватили, раздели, положили на стол, зафиксировали. Сказали «надо резать». Склонились уже со скальпелями, смотрят на беззащитное тело из-под масок, изучают, ощупывают, о чем-то переговариваются вполголоса. Человек же беспокойно вращает зенками, пытается, правда, соблюдать вежливость, интересуется дрожащим голосом: «Извините, господа хорошие. А вот вы тут все с ножиками… А среди вас врачи-то имеются? И даже эти… хирурги? Вы резать-то умеете? Нет, я ничего… Но просто я, знаете, люблю, когда хирурги… Чтоб хирургическое образование… Или хотя бы опыт… А? Товарищи! Среди вас хирурги есть?? Ась?!»

А проблема ведь даже не в этом. Проблема острее: а кто вообще сказал, что надо резать? Кто поставил диагноз? Что именно хотят вырезать? Почему? А может, резать-то не надо? Может, вообще без этого можно было обойтись? А может, орган, который собираются вырезать, человеку на самом деле еще пригодится?!

Было б смешно, если б не знать, что человек на операционном столе — это все мы. Наше «социальное тело». Над которым вот-вот начнут производить какие-то опыты — невесть кто и невесть зачем.

И, возможно, без наркоза.

Источник: Размышления вольного социолога

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