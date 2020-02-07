Российское судно затонуло у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер утонул возле берегов Эстонии. Пр и этом члены экипажа были спасены.
По данным RT, судно подало сигнал бедствия в 23:40. В тот момент оно находилось примерно в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о неполадках в рулевом управлении, при этом два отсека судна были затоплены. Семерых рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии. В результате ЧП пострадали двое россиян, они были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки, пишет НСН.
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