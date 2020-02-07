Российское судно затонуло у берегов Эстонии

Российское судно затонуло у берегов Эстонии

07.02.2020, 12:12, Разное

Российский рыболовный траулер утонул возле берегов Эстонии. Пр и этом члены экипажа были спасены.

По данным RT, судно подало сигнал бедствия в 23:40. В тот момент оно находилось примерно в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о неполадках в рулевом управлении, при этом два отсека судна были затоплены. Семерых рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии. В результате ЧП пострадали двое россиян, они были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки, пишет НСН.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика