Волочкова ответила Готье про «некрасивых» мужчин в России

Возможно, модельер Жан-Поль Готье просто не рассмотрел красоту российских мужчин, прежде чем говорить об их непривлекательности, сообщила газете ВЗГЛЯД российская балерина Анастасия Волочкова.

Французский модельер Жан-Поль Готье, выступая на телепередаче «Модный приговор», заявил, что в РФ множество красивых женщин-моделей, а вот привлекательных мужчин-манекенщиков нет. С ним согласился ведущий программы Александр Васильев, объяснивший это «плохим генофондом» из-за сталинских репрессий. Позже телеведущий Дмитрий Нагиев заметил, что мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора, и их в россиянах достаточно.

«На самом деле Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня сам является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье, который является одним из моих любимых дизайнеров, может быть, просто не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих. Даже любая страна или город воспринимается по людям, с которыми человек в них встречается. Просто не рассмотрел, может, он за пределы «Останкино» не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины», – говорит Волочкова.

При этом балерина отмечает, что у многих российских мужчин очень хорошие внешние данные. Однако, по ее мнению, мужчина вообще не обязан быть красивым. Их красота измеряется поступками, благородством, умом, отношением к женщине и умении сделать ради нее все что угодно.

В прошлом году пользователи портала для самых привлекательных людей BeautifulPeople посчитали российских мужчин самыми некрасивыми в мире.

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