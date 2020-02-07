В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

07.02.2020, 12:06, Новости дня

Прокуратура Приморского края заинтересовалась видеозаписью, сделанной на уроке в одной из школ Уссурийска. Там учитель объясняла детям правила русского языка на примере нецензурных выражений.

 

Ролик, на котором запечатлена "нецензурная" часть урока, распространился в соцсетях и СМИ. Выяснилось, что инцидент произошел еще в мае 2019-го, однако известно о нем стало только в январе нынешнего года. Родители учеников пожаловались в правоохранительные органы.

"По данному факту организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей, – сообщили в прокуратуре. – Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении".

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.

Источник: Вести



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