Валютные резервы Китая неожиданно выросли в январе

Валютные резервы Китая неожиданно увеличились в прошлом месяце на фоне укрепления юаня по отношению к доллару США.
Резервы в январе выросли на $7,57 млрд до $3,115 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая.
Опрошенные Reuters экономисты в среднем прогнозировали сокращение резервов на $7,92 млрд до $3,1 трлн.
Юань в январе укрепился на 0,38% по отношению к доллару на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения первой фазы, которое подписали Китай и США.
В пятницу президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность реализации соглашения.
Лидеры двух стран "договорились о продолжении широкого взаимодействия и сотрудничества между обеими сторонами", говорится в сообщении Белого дома.
Однако в последнее время китайская валюта находится под давлением из-за растущего беспокойства по поводу последствий вспышки "уханьского коронавируса" для экономики.
Стоимость золотого запаса Китая к концу января увеличилась до $99,24 млрд с $95,406 млрд в конце декабря 2019 года.
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