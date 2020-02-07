Валютные резервы Китая неожиданно выросли в январе

Валютные резервы Китая неожиданно увеличились в прошлом месяце на фоне укрепления юаня по отношению к доллару США.

Резервы в январе выросли на $7,57 млрд до $3,115 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Опрошенные Reuters экономисты в среднем прогнозировали сокращение резервов на $7,92 млрд до $3,1 трлн.

Юань в январе укрепился на 0,38% по отношению к доллару на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения первой фазы, которое подписали Китай и США.

В пятницу президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность реализации соглашения.

Лидеры двух стран "договорились о продолжении широкого взаимодействия и сотрудничества между обеими сторонами", говорится в сообщении Белого дома.

Однако в последнее время китайская валюта находится под давлением из-за растущего беспокойства по поводу последствий вспышки "уханьского коронавируса" для экономики.

Стоимость золотого запаса Китая к концу января увеличилась до $99,24 млрд с $95,406 млрд в конце декабря 2019 года.

Источник: Вести

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