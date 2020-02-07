Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом

Москва усиливает меры по контролю за оборотом лекарств и другими видами помощи в здравоохранении, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений, сказала Ракова.
При этом он подчеркнула, что в центре внимания — пациент, а главный приоритет — качество лечения.
Обеспечить высокое качество возможно только в открытой и прозрачной системе. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжена.
Анастасия Ракова подчеркнула, что еще в 2016 году был скорректирован принцип ценообразования на онколекарства. Их стоимость стала формироваться с учетом средней по итогам торгов в Москве и всех регионах России, при этом учитывается минимальная цена, которая содержится в госреестре цен на жизненно необходимые препараты.
Ранее цена формировалась только на основе реестра и по самой высокой стоимости, отметила заместитель мэра.
В 2019 году мы впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными специалистами.
Ракова напомнила, что для москвичей уже открыт доступ к электронным медицинским картам,а вскоре появится возможность "видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре".
Это позволит сделать процесс более открытым и подконтрольным. Для этого мы создадим специальную систему, где будет фиксироваться любое движение и списание дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических, добавила заммэра.
В столице началась реорганизация службы онкологической помощи, новый стандарт повысит прозрачность процесса лечения, сказала Ракова. По ее словам, планируется, что будет единая система ведения пациента и выписки лекарств. Ожидается также, что патоморфологические лаборатории позволят существенно повысить качество исследований.
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