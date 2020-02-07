В здание британского парламента пробралась лиса

В одно из зданий британского парламента пришел необычный гость: туда пробралась лиса и начала подниматься по эскалатору. Полиция поймала ее, когда она успела добежать до четвертого этажа.
В итоге животное поместили в коробку и выпустили обратно на улицу. Одна из депутатов пошутила, что в британском парламенте происходят странные вещи, но появление лисы было самым необычным.
Корреспондент The Sun в Twitter опубликовала видео, на котором запечатлено, как животное в ящике выносят на улицу и отпускают.
The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn
— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020
6 февраля сообщалось, что в Тверской области от укусов лисы с признаками бешенства пострадали как минимум 12 человек. Сначала животное бросалось на людей, которые шли по улице, затем выбежало на проезжую часть дороги и попала под машину.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Тимошенко выставила партию Зеленского «на продажу» / 2 февраля
- В Украине за неделю гриппом заболели более 173 тыс. человек – Минздрав / 11 декабря
- Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией / 7 декабря
- Сборная Украины по футболу U20 получила премиальные за победу на чемпионате мира / 17 декабря
- Путин не упомянул Зеленского в новогоднем поздравлении мировым лидерам / 30 декабря
- В ДНР пригрозили Украине «тотальным усмирением» / 20 января
- Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил полномочия / 3 февраля
- Силовики пришли с обыском в офис ФБК / 26 декабря