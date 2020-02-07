В здание британского парламента пробралась лиса

В здание британского парламента пробралась лиса

07.02.2020, 12:06, Новости дня

В одно из зданий британского парламента пришел необычный гость: туда пробралась лиса и начала подниматься по эскалатору. Полиция поймала ее, когда она успела добежать до четвертого этажа.

В итоге животное поместили в коробку и выпустили обратно на улицу. Одна из депутатов пошутила, что в британском парламенте происходят странные вещи, но появление лисы было самым необычным.

Корреспондент The Sun в Twitter опубликовала видео, на котором запечатлено, как животное в ящике выносят на улицу и отпускают.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn

— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020

6 февраля сообщалось, что в Тверской области от укусов лисы с признаками бешенства пострадали как минимум 12 человек. Сначала животное бросалось на людей, которые шли по улице, затем выбежало на проезжую часть дороги и попала под машину.

Источник: Вести



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