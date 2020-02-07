Хоккеиста «Спартака» оштрафовали за поддельные права

Хоккеиста «Спартака» оштрафовали за поддельные права

07.02.2020, 12:05, Новости дня

Измайловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей хоккеиста московского «Спартака» Михаила Котляревского за поддельное водительское удостоверение.

«Его вина подтвердилась совокупностью представленных органами следствия доказательств: показаниями свидетелей, результатами экспертного заключения, согласно которым водительское удостоверение, изъятое у Котляревского, не было изготовлено предприятием АО «Гознак», осуществляющим выпуск аналогичной продукции на территории Российской Федерации, а выполнено способом струйной печати, а также иными доказательствами, исследованными судом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

В итоге суд признал Котляревского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного водительского удостоверения), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в установленном законом порядке.

Напомним, в июле сообщалось о задержании Котляревского. Уточнялось, что инцидент произошел 13 июля, спортсмен передвигался на автомобиле BMW. На Семеновском переулке его остановили сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы. Экспертиза установила, что права спортсмена поддельные.



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