Американские учёные обнаружили новое полезное свойство йогурта

Американские учёные обнаружили новое полезное свойство йогурта

07.02.2020, 12:04, Разное

О пользе употребления кисломолочных продуктов для человеческого организма известно давно, поэтому медики рекомендуют обязательно включать их в рацион. Американские учёные из Школы медицины выявили новое полезное свойство йогурта – помощь в преодолении симптомов депрессии.
По словам специалистов, пробиотики, входящие в состав йогурта, снижают активность ответственных за болевые ощущения и эмоции отделов головного мозга. Поэтому после употребления продукта у человека улучшается настроение, окружающая картина становится более насыщенной и яркой, что, в свою очередь, «смягчает» симптомы депрессии. Исходя из этого, специалисты рекомендуют не исключать из рациона йогурт, употребляя его не менее двух раз в день.

Кроме снижения признаков депрессии, йогурт обладает и другими полезными свойствами. Так, продукт благотворно влияет на работу ЖКТ, обогащает организм кальцием, а, соответственно, способствует укреплению костей, зубов, ногтей и волос. Также йогурт помогает улучшить иммунитет и нервную систему, замедляет процессы старения, выводит токсины и шлаки.



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