Мнение: Вечность с Путиным? Путин НАВСЕГДА!

Мнение: Вечность с Путиным? Путин НАВСЕГДА!

07.02.2020, 12:03, Разное

Пока вся планета в страхе и расстройстве ожидает, чем же кончится история с хитрым вирусом в Китае, вспышка которого крайне подозрительно совпала с заявлением Путина об изменении конституции России – лучшие люди нашей страны уже изобличили российского диктатора в желании остаться у власти вечно! «Кремль придумал три варианта для пожизненного правления Путина!» — выводят на чистую воду заголовки демократических СМИ коварные планы бывшего полковника КейДжиБи. «Путин нарушил данное Медведеву обещание, что он вернется в президентское кресло на пересменку!» — разоблачают российского лидера матерые эксперты с одного известного радио, которые всю жизнь потратили на защиту вашей и моей свободы в «этой стране»! А неблагодарные россияне уже подумывают все-таки разрешить остаться Путину править вечно. Ну или пока народу – не надоест!

Здравствуйте товарищи, это новый выпуск экспериментального 146% ватного, ура-патриотического шоу с пророcсийским уклоном – «Успехи России».

На встрече с ветеранами, сразу после анонса изменений главного закона страны, уважаемый контр-адмирал, 97-й летний участник войны Анатолий Климов предложил Путину – оставаться править буквально пока, что называется, не надоест!

Продолжение и много других материалов, друзья, на канале в Яндекс-Дзен!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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