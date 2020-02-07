Стало известно о задержании главы УФСИН по Северной Осетии

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов был задержан по делу о растрате, информирует пресс-бюро ведомства.

Емельянов был задержан накануне, 6 февраля, «в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», передает ТАСС.

«Управление собственной безопасности ФСИН осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела», – добавили во ФСИН.

Ранее нескольких сотрудников ФСИН арестовали в Кемеровской области.

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