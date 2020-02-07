Впервые за 17 лет ни «Барселона», ни «Реал», ни «Атлетико» не сыграют в полуфинале Кубка Испании

Все три испанских топ-клуба «Барселона», «Реал» и «Атлетико» впервые с сезона 2002/2003 покинули Кубок Испании до стадии полуфинала, пишет статистический портал Gracenote Live на своей странице в Twitter.
* — For the 1st time since the 2002/2003 season all 3 of Atlético Madrid, FC Barcelona and Real Madrid fail to reach the semi-finals of the Copa del Rey. #CopaDelRey #AthleticBarcelona
— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 6, 2020
Мадридский «Атлетико» покинул турнир 23 января на стадии 1/16 финала, проиграв ФК «Леонеса», который выступает в третьем по силе дивизионе Испании со счетом 1:2.
6 февраля прошли матчи четвертьфинала, в которых «Барселона» играла с «Атлетиком», а «Реал» с «Реал Сосьедад».
Каталонский клуб проиграл сопернику со счетом 0:1, а мадридская команда уступила со счетом 3:4.
В полуфинал Кубка Испании прошли следующие команды: «Гранада», «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Мирандес», который представляет второй по силе испанский дивизион.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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