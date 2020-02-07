Россия призвала Венгрию «совместно защищать нацменьшинства в Украине»

Россия обратилась к Венгрии с призывом к совместным действиям для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом 6 февраля рассказал посол РФ в Будапеште Владимир Сергеев в интервью «РИА Новости».
«Мы со своей стороны в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким «украинизаторским» курсом Киева, поскольку в еще большей степени это затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине. Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям. Пока, к сожалению, адекватного отклика на наши призывы нет», – сказал Сергеев.
Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон «Об образовании». Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.
При этом венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Один комментарий
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Где и когда смотреть индивидуальную женскую гонку Кубка мира по биатлону / 4 декабря
- Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало» / 5 февраля
- «Газпром» подписал документы с Украиной о продолжении транзита газа / 31 декабря
- «Матери против политических репрессий» вышли с пикетами к зданию, где пройдет пресс-конференция Путина / 19 декабря
- Euronews — Еврокомиссия пытается преодолеть неравенство в минимальной оплате труда / 16 января
- Джонсон назвал признание Ирана в причастности к крушению самолета МАУ важным первым шагом / 11 января
- Арестованный партнер хабаровского губернатора решил продать доли в бизнесе / 28 января
- Американца – ветерана АТО суд в Виннице отпустил из-под стражи под домашний арест / 25 декабря