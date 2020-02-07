Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров

Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров

07.02.2020, 11:52, Новости дня

Известный американский режиссёр, сценарист, актёр писатель Джеймс Ганн выразил восхищение карьерой Джона Сины в киноиндустрии. Бывшей рестлер стал звездой таких картин как: «Бамбли», «Отряд самоубийц», «Форсаж 9».

Ганн назвал Сину одним из лучших импровизаторов, которых он знает. Сейчас режиссёр и актёр работают вместе над созданием следующего фильма одной из самых популярных франшиз DC «Отряд самоубийц».

Пока идут съёмки Ганн не упускает возможности подогреть интерес зрителя различными публикациями со съёмочной площадки в своих социальных сетях. Сина видимо действительно вызывает у режиссёра восхищение и уважение за что и получает постоянную дозу комплиментов. Ганн не раз уже называл рестлера хорошим драматическим актёром и просто «хорошим чуваком».



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