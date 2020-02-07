Украина не пустила на гастроли Ливанова и Корикову

Российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, сообщили в пресс-службе украинской госпогранслужбы.
Актеров остановили на границе Украины и Молдавии. В сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.
В ведомстве отмечают, что двое участников труппы предварительно посещали Крым, где участвовали в съемках фильма.
«В связи с этим артистам отказали во въезде на Украину и «проставили запрет въезда в страну на три года», – сказано в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что спустя несколько часов актеры попытались проникнуть на Украину через другой пункт пропуска.
«На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда на Украину, <…> были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет», – отмечает погранслужба.
Напомним, в 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам.
Ранее погранслужба Украины отказала во въезде в страну двум представителям партии «Единая Россия» и одному члену КПРФ.
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