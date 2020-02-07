Украина не пустила на гастроли Ливанова и Корикову

Украина не пустила на гастроли Ливанова и Корикову

07.02.2020, 11:51, Новости дня

Российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, сообщили в пресс-службе украинской госпогранслужбы.

Актеров остановили на границе Украины и Молдавии. В сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой. 

В ведомстве отмечают, что двое участников труппы предварительно посещали Крым, где участвовали в съемках фильма. 

«В связи с этим артистам отказали во въезде на Украину и «проставили запрет въезда в страну на три года», – сказано в сообщении. 

Также в ведомстве добавили, что спустя несколько часов актеры попытались проникнуть на Украину через другой пункт пропуска. 

«На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда на Украину, <…> были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет», – отмечает погранслужба.

Напомним, в 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам.

Ранее погранслужба Украины отказала во въезде в страну двум представителям партии «Единая Россия» и одному члену КПРФ. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика