Украина не пустила на гастроли Ливанова и Корикову

Российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, сообщили в пресс-службе украинской госпогранслужбы.

Актеров остановили на границе Украины и Молдавии. В сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.

В ведомстве отмечают, что двое участников труппы предварительно посещали Крым, где участвовали в съемках фильма.

«В связи с этим артистам отказали во въезде на Украину и «проставили запрет въезда в страну на три года», – сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что спустя несколько часов актеры попытались проникнуть на Украину через другой пункт пропуска.

«На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда на Украину, <…> были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет», – отмечает погранслужба.

Напомним, в 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам.

Ранее погранслужба Украины отказала во въезде в страну двум представителям партии «Единая Россия» и одному члену КПРФ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет