Мишустин назначил замминистра экономического развития

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил бывшего министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития.
«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития РФ», – указывается в документе, передает РИА «Новости».
Чеботарев родился 14 октября 1969 года в поселке Магдагачи Тыгдинского района Амурской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, с 1990 по 1998 годы служил в пограничных войсках. С 1998 по 2004 годы занимался научной и преподавательской деятельностью в вузах Москвы.
С 2004 по 2018 годы Чеботарев работал на различных должностях в администрации президента. В 2006-2012 годах – начальник департамента в управлении президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В администрации главы государства Чеботарев курировал отношения РФ с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией. С 2018 по 2019 год был министром по делам Северного Кавказа.
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