Трибуну и президиум Верховной Рады перед заседанием заняли нардепы из «Слуги народа»

Сегодня перед заседанием Верховной Рады место члены фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» заняли место у трибуны и в президиуме парламента. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Такие действия были предприняты с целью недопустить блокирования со стороны нардепов из других партий.

Так, в президуме сидели нардепы Елизавета Богуцкая, Сергей Штепа и Евгений Брагарь.

Заседание Рады началось в 10.00, после чего они освободили президиум. Сейчас там длится час вопросов к правительству.

Сегодня парламента также должен продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Накануне, 6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от «Батьківщини» (лидер партии Юлия Тимошенко восемь часов стояла на месте спикера Дмитрия Разумкова) и «Оппозиционной платформы – За жизнь». Они намеревались не допустить голосования за законопроект.

Рада 6 февраля рассмотрела 184 правки из 4018 к законопроекту о рынке земли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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