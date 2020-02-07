Трибуну и президиум Верховной Рады перед заседанием заняли нардепы из «Слуги народа»

Сегодня перед заседанием Верховной Рады место члены фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» заняли место у трибуны и в президиуме парламента. Об этом сообщает «Радіо Свобода».
Такие действия были предприняты с целью недопустить блокирования со стороны нардепов из других партий.
Так, в президуме сидели нардепы Елизавета Богуцкая, Сергей Штепа и Евгений Брагарь.
Заседание Рады началось в 10.00, после чего они освободили президиум. Сейчас там длится час вопросов к правительству.
Сегодня парламента также должен продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Накануне, 6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от «Батьківщини» (лидер партии Юлия Тимошенко восемь часов стояла на месте спикера Дмитрия Разумкова) и «Оппозиционной платформы – За жизнь». Они намеревались не допустить голосования за законопроект.
Рада 6 февраля рассмотрела 184 правки из 4018 к законопроекту о рынке земли.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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