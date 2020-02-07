В МВД создали подразделение по борьбе с IT-преступлениями

МВД создало в структуре следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия отдельные подразделения для борьбы с преступлениями, совершенными с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-центре ведомства.

«В следственном департаменте МВД РФ и территориальных органах предварительного следствия созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

В ведомстве отметили, эта данная мера стала необходимой, так как полицейским следователям все чаще приходится расследовать преступления такого рода.

«В 2019 году зарегистрировано почти 300 тыс. уголовно наказуемых деяний данной категории. Число преступлений, расследованных следователями МВД России, возросло на 62% и превысило 45,5 тыс.», – отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что МВД зафиксировало в течение 9 месяцев 2019 года 70-процентный рост количества преступлений в сфере IT-технологий, в том числе с использованием банковских карт и мобильных телефонов.

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