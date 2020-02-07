Рассерженный уборкой снега пожилой мужчина устроил пальбу в Томске

Рассерженный уборкой снега пожилой мужчина устроил пальбу в Томске

07.02.2020, 11:31, Новости дня

В Томске пожилой мужчина рассердился на уборку снега с крыши, вызвал полицию и устроил пальбу в центре города.

Инцидент произошел в пятницу утром в центре города на улице Гагарина. Настоящая причина агрессии мужчины пока не известна, однако пользователи томского сообщества предположили, что снег падал на парковочное место, которое расчищал стрелявший.

 

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Местное управление МВД отреагировало на случившийся конфликт и сообщило, что в настоящее время проводится проверка происшествия.

Источник: Вести



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