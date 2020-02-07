Рассерженный уборкой снега пожилой мужчина устроил пальбу в Томске

В Томске пожилой мужчина рассердился на уборку снега с крыши, вызвал полицию и устроил пальбу в центре города.
Инцидент произошел в пятницу утром в центре города на улице Гагарина. Настоящая причина агрессии мужчины пока не известна, однако пользователи томского сообщества предположили, что снег падал на парковочное место, которое расчищал стрелявший.
По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Местное управление МВД отреагировало на случившийся конфликт и сообщило, что в настоящее время проводится проверка происшествия.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Страны ЕАЭС выступили против закона о предустановке российского софта / 23 декабря
- Полковника ВСУ Ноздрачева после заявления о «реинтеграции» с россиянами и боевиками временно отстранили от службы / 13 декабря
- Завершились госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С» / 21 декабря
- Экс-конвоиры банды GTA в Мособлсуде получили от 1,5 года до трех лет колонии условно / 9 декабря
- Глава СБР объяснил значение фразы про ответ ВАДА / 14 декабря
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 11,8 тысяч человек / 1 февраля
- Кардиолог заявил о безопасности рамок в магазинах для людей с кардиостимулятором / 12 декабря
- Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власти журналистов / 19 января