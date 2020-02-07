Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

В воскресенье глубокий атлантический циклон принесет тепло в западные регионы Русского Севера. На Русской равнине и на Юге ночные морозы местами обновят текущие температурные рекорды, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве осадков не ожидается, в субботу днем температура составит -6, -8 градусов, в воскресенье -4,-6. Ночь на субботу обещает быть самой холодной в столице с начала зимы -14, -16.

В Санкт-Петербурге — облачно. В субботу возможен снег, 0, -2, в воскресенье потеплеет до +2, временами пройдет мокрый снег.

Благодаря атлантическому циклону, потеплеет на Русском Севере, в воскресенье пройдут снегопады. В Архангельске в субботу -9, -11, в воскресенье -1, -3. В Нарьян-Маре в субботу -18, -20, в воскресенье -6, -8. В Вологде в субботу -10, -12, в воскресенье к вечеру 0, -2.

В Воронеже, Курске и Белгороде выглянет солнце, в субботу около -7, -9, в воскресенье -2, -4.

В Поволжье будет солнечно, осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Ульяновске в субботу -13, -15, в воскресенье не выше -16.

На Юге под воздействием циклона резко похолодает, пройдет сильный снег, ожидаются метели, северный ветер. В Ростове-на-Дону -6, -9, в Краснодаре, Симферополе, Владикавказе и Нальчике -3, -6, в Сочи около 0.

На Урале, в тылу циклона будет умеренно морозно, пройдут небольшие снегопады. В Екатеринбурге, Челябинске и Кургане -11, -14.

В Западной Сибири будет тепло, местами возможет мокрый снег, но уже в воскресенье с запада вернется холодный воздух. В Омске в субботу около 0, в воскресенье к вечеру -13, -15. В Новосибирске оттепель сохранится до вечера воскресенья, температура около 0.

На юге Дальнего Востока будет солнечно, без осадков. Во Владивостоке -10, -12, в Уссурийске -13, -15, в Хабаровске -18, -20.

Источник: Вести

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