Роналду в день рождения получил внедорожник Mercedes

Жена нападающего итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, в котором снят момент «вручения» ему подарка – внедорожника Mercedes G-class.
«Поздравляю мужчину моей жизни! Транспортируем нашу любовь в подарок», – написала она.
Автомобиль, перевязанный красным бантом, стоял у входа в ресторан Casa Fiore в Турине. Гости, ожидавшие виновника торжества, спели на португальском Happy Birthday To You.
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Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo * * @cristiano #happybirthday
Стоимость автомобилей G-класса стартует от € 190 тыс.
Роналду разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен с женой и старшим сыном Криштиану. Они сидят перед праздничным тортом, выполненным в виде названия бренда Роналду: CR7.
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It’s time to celebrate my birthday * Thanks my love for this amazing surprise * * *
5 февраля Роналду исполнилось 35 лет.
Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года они поженились.
У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года. У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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