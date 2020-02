Роналду в день рождения получил внедорожник Mercedes

Жена нападающего итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, в котором снят момент «вручения» ему подарка – внедорожника Mercedes G-class.

«Поздравляю мужчину моей жизни! Транспортируем нашу любовь в подарок», – написала она.

Автомобиль, перевязанный красным бантом, стоял у входа в ресторан Casa Fiore в Турине. Гости, ожидавшие виновника торжества, спели на португальском Happy Birthday To You.

Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo * * @cristiano #happybirthday

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 5 Фев 2020 в 1:18 PST

Стоимость автомобилей G-класса стартует от € 190 тыс.

Роналду разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен с женой и старшим сыном Криштиану. Они сидят перед праздничным тортом, выполненным в виде названия бренда Роналду: CR7.

It’s time to celebrate my birthday * Thanks my love for this amazing surprise * ‍ * ‍ *

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 5 Фев 2020 в 2:36 PST

5 февраля Роналду исполнилось 35 лет.

Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года они поженились.

У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года. У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).

